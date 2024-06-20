Тікаємо з міста: затишні місця для відпочинку поблизу Києва

У літню спеку все частіше хочеться втекти подалі від міської метушні. І вихідні – ідеальний час, аби спланувати міні-подорож з друзями чи коханою людиною.

Як та де затишно провести вихідні поблизу Києва – читайте у матеріалі Розваги 24.

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В околицях Києва є безліч цікавих місць, де можна насолодитися природою, відпочити з друзями або провести романтичний час удвох. Від затишних парків до історичних пам'яток – тут кожен знайде щось для себе.

Канівський природний заповідник

Канівський природний заповідник – це унікальне місце, де можна насолодитися красою природи та зануритися в історію і культуру України. Піші прогулянки, спостереження за птахами та відвідування історичних пам'яток подарують вам незабутні враження і допоможуть краще зрозуміти багатогранний світ української природи та спадщини.

Поруч із Канівським природним заповідником знаходиться місце, де похований великий український поет і художник Тарас Шевченко. Це місце має не лише історичне, але й культурне значення для України.



Канівський природний заповідник / Фото IGotoWorld

Автомобілем: Від Києва до Канева приблизно 130 кілометрів. Їдьте по трасі Н01 (Київ – Знам'янка) до Канева. Після в'їзду в Канів дотримуйтеся вказівників до природного заповідника.

Від Києва до Канева приблизно 130 кілометрів. Їдьте по трасі Н01 (Київ – Знам'янка) до Канева. Після в'їзду в Канів дотримуйтеся вказівників до природного заповідника. Автобусом: Від центрального автовокзалу Києва регулярно відправляються автобуси до Канева. З автостанції в Каневі можна дістатися до заповідника на місцевому транспорті або таксі.

Межигір'я

Резиденція "Межигір'я" вражає своїм розкішним парком, озерами та архітектурними шедеврами. Прогулянка територією дозволить насолодитися красою природи та історичними пам'ятками.

А оренда велосипедів дозволить об'їхати всю територію та побачити її мальовничі куточки. Крім того, на території є багато місць, де можна влаштувати пікнік та насолодитися видом на Дніпро.

Автомобілем: Від Києва до Межигір'я приблизно 25 кілометрів. Їдьте по трасі Р02 (Київ – Овруч) у напрямку Вишгорода. Далі дотримуйтеся вказівників до резиденції.

Від Києва до Межигір'я приблизно 25 кілометрів. Їдьте по трасі Р02 (Київ – Овруч) у напрямку Вишгорода. Далі дотримуйтеся вказівників до резиденції. Громадським транспортом: З Києва до Вишгорода можна дістатися на автобусі або маршрутці з площі Шевченка. У Вишгороді сідайте на маршрутку або таксі до Межигір'я.

Блакитні озера

Блакитні озера, розташовані недалеко від Києва, стали улюбленим місцем відпочинку для багатьох жителів столиці та туристів. Ці озера відомі своєю кришталево чистою водою та мальовничими краєвидами, що робить їх ідеальними для проведення вихідних на природі.

Окрім купання, Блакитні озера пропонують безліч водних розваг, таких як катання на байдарках, човнах і водних велосипедах. Також Блакитні озера оточені густими лісами, що створює затишну і спокійну атмосферу, ідеальну для відпочинку.



Блакитні озера поблизу Києва / Фото "ТамТур"

Автомобілем: Від Києва до Блакитних озер приблизно 60 кілометрів. Їдьте по трасі Р02 (Київ – Овруч) у напрямку Вишгорода, потім дотримуйтеся вказівників на Петрівці.

Від Києва до Блакитних озер приблизно 60 кілометрів. Їдьте по трасі Р02 (Київ – Овруч) у напрямку Вишгорода, потім дотримуйтеся вказівників на Петрівці. Громадським транспортом: З Києва до села Петрівці можна дістатися на автобусі або маршрутці з площі Шевченка. Далі – пішки або на таксі до озер.

Сухолуччя

Сухолуччя – це мальовничий куточок природи неподалік від Києва, який пропонує відвідувачам різноманітні можливості для активного та спокійного відпочинку. Резиденція в Сухолуччі розташована на території великого лісового масиву, що створює ідеальні умови для тих, хто прагне втекти від міської метушні і насолодитися красою природи.

Сухолуччя пропонує відмінні умови для риболовлі. Розташоване на берегах Дніпра, це місце приваблює рибалок своєю багатою іхтіофауною та мальовничими видами.

Автомобілем: Від Києва до Сухолуччя приблизно 50 кілометрів. Їдьте по трасі Р02 (Київ – Овруч) у напрямку Вишгорода. Після Вишгорода продовжуйте рух у напрямку Димера, далі дотримуйтеся вказівників на Сухолуччя.

Від Києва до Сухолуччя приблизно 50 кілометрів. Їдьте по трасі Р02 (Київ – Овруч) у напрямку Вишгорода. Після Вишгорода продовжуйте рух у напрямку Димера, далі дотримуйтеся вказівників на Сухолуччя. Громадським транспортом: З Києва до Вишгорода можна дістатися на автобусі або маршрутці з площі Шевченка. У Вишгороді сідайте на автобус або маршрутку до Димера, а потім – на місцевий транспорт або таксі до Сухолуччя.

Пирогів (Національний музей народної архітектури та побуту України)

Музей Пирогів – це унікальне місце, де оживає історія та культура України. Тут можна не лише побачити архітектурні шедеври та предмети побуту минулих століть, але й взяти участь у численних заходах, що дозволяють відчути дух українських традицій.

Одна з головних цілей музею – збереження та популяризація українських народних ремесел. Для цього тут регулярно проводяться майстер-класи.

Також музей Пирогів регулярно стає місцем проведення різноманітних фестивалів та ярмарків, які привертають тисячі відвідувачів. Ці події дозволяють зануритися у святкову атмосферу, насолодитися традиційною музикою, танцями та кулінарією.



Музей Пирогів / Фото Inclusive Travels in Ukraine

Автомобілем: Від центру Києва до Пирогова приблизно 15 кілометрів. Їдьте по вул. Саперно-Слобідська в напрямку Одеської траси (М05), потім дотримуйтеся вказівників на музей.

Від центру Києва до Пирогова приблизно 15 кілометрів. Їдьте по вул. Саперно-Слобідська в напрямку Одеської траси (М05), потім дотримуйтеся вказівників на музей. Громадським транспортом: Від станції метро "Іподром" або "Виставковий центр" їдуть маршрутки №172 та №156 до зупинки "Музей Пирогів". Можна також скористатися тролейбусами №11 або №12 до кінцевої зупинки.

Як ми бачимо, навколо Києва є безліч місць, які ідеально підходять для відпочинку на вихідні. Незалежно від того, плануєте ви поїздку з друзями чи романтичний вікенд удвох, ви знайдете багато цікавих локацій, де можна насолодитися природою, культурою та активним відпочинком. Вибирайте місце, яке вам до душі, і вирушайте у захоплюючу подорож!