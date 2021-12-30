Замість рекордного забігу в Minecraft стрімер записав фільм з Ніколасом Кейджем

Гравець в Майнкрафт, який побив офіційний світовий рекорд за швидкістю в грі, висловив свою зневіру. Він випадково записав не той екран під час прямої трансляції.

Спідраннер SmallAnt зрозумів, що він транслював не той екран в прямому ефірі після того, як побив світовий рекорд Майнкрафта за швидкістю – рівно за 9 хвилин і 31 секунду.

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SmallAnt помилково замість геймплея гри записав фрагмент з фільму "Скарб нації: Книга Таємниць" з Ніколасом Кейджем.

Це найгірший день у моєму житті. Я дивився "Скарб нації: Книга Таємниць" під час швидкісного бігу по Майнкрафту. Я записав не той екран,

– написав стрімер у дописі.

Хоча спідранеру вдалося обігнати нинішній рекорд іншого спідранера під ніком Brentilda на цілих п'ять секунд, через плутанину рекорд в 9 хвилин і 31 секунду не був зарахований. Невідомо – чи буде Small Ant перепроходити спідран повторно.