Залаштунки інстаграму: фотограф показав, як насправді створюються красиві знімки
10 січня 2022 , 20:28Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Гео Леона
У соцмережах та на сайтах ми бачимо вже готовий результат роботи фотографа та моделі після зйомок та обробки. Дивлячись на нього, буває складно уявити, як насправді створювалося красиві та креативні фото.
Часом здається, що для їх створення використовували складні освітлювальні системи та неабиякі декорації та реквізит, але це зовсім необов'язково. Це доводить фотограф Гео Леон, який показує, що для крутого знімка потрібні лише фантазія та мінімум допоміжних засобів. На своїй сторінці в інстаграмі він публікує готові світлини та фото з залаштунків, і ці порівняння вражають.
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