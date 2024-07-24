"Незаконна подорож": 14-річна дитина переправляла ухилянтів через Тису

Підліток вів чоловіків до Тиси для незаконного перетину кордону. Однак здійснити подібну "схему", як розповіли у Держприкордонслужбі, порушникам не вдалося.

Прикордонний наряд, до складу якого входили курсанти-стажувальники, затримали чотирьох чоловіків у супроводі 14-річного підлітка. Наразі встановлюють усі деталі.

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Підліток вів чоловіків до Тиси

На Закарпатті наряд відділу "Вилок" Мукачівського загону, до складу якого входять курсанти-стажувальники прикордонного вишу, затримали під час спроби незаконного перетину кордону чотирьох порушників разом із неповнолітнім провідником.

Чоловіки планували перепливати Тису. Супроводжував "плавців" 14-річний житель села Вилок. Затриманими виявилися жителі Київської, Закарпатської Дніпропетровської, а також Львівської областей.

За подорож із можливим смертельним фіналом у стрімкій течії річки, кожен зі спритників заплатив від 4 до 6 тисяч доларів США. Підліток мав одержати за свої послуги 1 тисячу доларів,

– йдеться у повідомленні ДПСУ.

Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

До слова, днями прикордонники у Карпатах врятували чоловіка, що хотів незаконно перетнути кордон. Вони знайшли його мокрого та виснаженого. Як розповіли у ДПСУ, чоловік ледь не загинув від переохолодження. Виявилося, що він заблукав, коли намагався дістатися до Румунії.