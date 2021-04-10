Захопливі пригоди та холодний підрахунок: 5 цікавих книг про азартні ігри

За час існування азартних ігор з'явилося доволі багато книг на цю тематику. Вони бувають різними. Одні описують правила найпопулярніших ігор, другі вчать вибудовувати виграшні тактики та стратегії, а треті просто розповідають цікаві історії, пов'язані з гемблінгом.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot підготували добірку цікавих книг про азартні ігри. Аби кожен гравець зміг знайти щось за своїм смаком, ми обрали різножанрові книги, що описують гемблінг з різних ракурсів.

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"1000 кращих секретів азартних ігор в казино", Білл Бартон

Американський журналіст Білл Бартон постійно перебуває у центрі головних подій грального світу та вже тривалий час пише інформаційні та аналітичні матеріали для спеціалізованих гемблінг-видань. У книзі "1000 кращих секретів азартних ігор в казино" він зібрав свої знання та досвід, накопичений роками.

Як можна зрозуміти з назви, автор розкриває тисячу корисних гемблерських секретів, які стосуються різноманітних азартних ігор та казино. Він дає небанальні поради, розповідає про стратегії перемоги та навіть психологію власників та маркетологів казино. Прочитати цю книгу буде корисно, як недосвідченому гравцю, так і затятому гемблеру.

"Обіграй дилера", Едвард Торп

"Обіграй дилера" Едварда Торпа є настільною книгою багатьох гравців у блекджек. Попри те, що вперше вона побачила світ понад 50 років тому, написане в ній не втрачає актуальності.



"Обіграй дилера" понад 50 років займає перші стрічки в рейтингах книг для азартних гравців / Фото Raptis Rare Books

Автор відкриває читачам-гемблерам завісу у світ математичного підрахунку, програмування та теорії ймовірності. Усе це активно використовується гравцями у світі азартних ігор. Едвард Торп переконаний, що, освоївши найпростіші навички, можна отримати перевагу та в декілька разів збільшити свої шанси на перемогу. А якщо регулярно тренувати їх на практиці, можна стати успішним професійним гравцем.

"Таверна трьох мавп", Хуан Бас

"Таверна трьох мавп" – це збірка новел письменника та кіносценариста Хуана Баса. Він приготував для читачів 14 історій різних жанрів та сюжетів. Тут є містичні, фантастичні, детективні, еротичні та інші новели. Єдине, що їх об'єднує – це покер.

Автор порівнює правила гри у покер із правилами та законами життя. Його ідея полягає в тому, що вони мають набагато більше спільного, ніж здається на перший погляд. Особливу увагу Хуан Бас приділяє блефу, як у грі, так і у житті.

Щоб зацікавитися цієї книгою необов'язково бути гемблером. Вона сподобається і тим читачам, які байдуже ставляться до азартних ігор. Тонкі та влучні порівняння автора точно будуть зрозумілими кожному.

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"Управління грошима для гравців", Джон Патрік

У більшості випадків ігри у казино – це ігри на гроші. Для того, щоб безпечно розважатися у гральному закладі, потрібно вміти правильно розпоряджатися грошима. Книга Джона Патріка "Управління грошима для гравців" покликана навчити фінансової грамотності кожного гемблера.

Тут автор дає чіткі та конкретні поради – як правильно розподілити гроші на ставки, як мінімізувати ризики та втрати, як зберегти та примножити свій виграш, і коли потрібно зупинитися. Правильний фінансовий менеджмент є запорукою приємної та корисної гри в казино, а тому "Управління грошима для гравців" – чудовий посібник з відповідального гемблінгу.

"Казино "Рояль"", Ян Флемінг

"Казино "Рояль"" – це книга, з якої розпочалася історія славнозвісного Джеймса Бонда. Перший роман про "агента 007" англійський письменник Ян Флемінг написав, надихнувшись часом, який він провів у португальському казино Estoril. Цей заклад відомий тим, що під час Другої світової війни слугував місцем збору європейських шпигунів.



Обкладинку першого видання "Казино "Рояль"" Ян Флемінг намалював сам / Фото Raptis Rare Books

За сюжетом радянський шпигун на ім'я Ле Шифр програє велику суму грошей в казино "Рояль" у вигаданому французькому містечку Рояль-Лез-О. Звичайно ж, він вирішує відігратися, і для цього організовує великий турнір з баккари. Британські спецслужби не зацікавлені в тому, щоб він переміг та отримав гроші. Вони дають завдання власному агентові – поїхати до Рояль-Лез-О, взяти участь в турнірі та перемогти Ле Шифра.

Джеймс Бонд прибуває у казино "Рояль", і майже одразу все програє. На допомогу приходить співробітник ЦРУ, який позичає йому невелику суму. Завдяки їй Бонду вдається виграти. Ле Шифра не влаштовує такий розвиток подій, а тому він викрадає агента, щоб заволодіти грішми.

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