Справа про його зникнення стала частиною найстарішої нерозкритої справи про зникнення людини у Сполучених Штатах.
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Що відомо про зникнення чоловіка
У день зникнення Марвін був одягнений у темний костюм та штани. Свідки стверджували, що бачили його на автовокзалі в Портленді. І вже за тиждень після його зникнення дружина Марвіна отримала листівку з Вашингтона, яка, як вважалося, була надіслана ним.
Марвін страждав на параліч, тому не міг правильно користуватися правою рукою і накульгував. Ці особливості мали б допомогти у пошуках. Проте, через декілька тижнів після його зникнення лісоруби знайшли тіло. Скелет не вдалося одразу ідентифікувати, але поруч із ним були предмети, які, ймовірно, належали Марвіну:
- кишенькові годинники,
- шкіряні туфлі,
- окуляри,
- пенні 1919 року.
Чому справу не довели до кінця
У 2018 році ця лінія пошуку виявилася хибною, коли праправнучка Марвіна та її син надали зразки ДНК для перевірки, чи збігаються вони зі знайденим скелетом. Однак ДНК не співпали, і справа про зникнення Марвіна залишається загадкою, як і особистість знайденого скелета.