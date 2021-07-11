За те що пішов до іншої: жінка проїхала 49 світлофорів на червоне світло в машині колишнього

Поліція Шаосіна, що в Китаї, заарештувала жінку та чоловіка, який їй допомагав. Їх звинувачують у порушенні правил дорожнього руху 50 разів за два дні.

Жінка, на ім'я Лу, переконала знайомого орендувати Audi у свого колишнього хлопця. На цьому автомобілі вони проїхали 49 світлофорів на червоний сигнал. Проте далеко заїхати їм не вдалося – їх спіймала місцева поліція і затримала за перевищення швидкості.

Це цікаво Найбагатші гравці казино: як вони стали мільйонерами та скільки вигравали

За інформацією поліції, Лу використовувала машину свого колишнього, щоб навмисне їздити на червоне світло і збирати штрафи. У такий спосіб китаянка задумала помститися колишньому хлопцеві, за те, що він кинув її заради іншої жінки.

Повідомляється також, що чоловік, який допомагав дівчині, погодився на злочин, бо Лу пообіцяла піти з ним на побачення. Суцільна Санта-Барбара.



Жінка проїхала 49 світлофорів на червоне світло в машині колишнього / Ілюстративне фото

До курйозних новин Шотландець виграв у лотерею мільйони і намагався приховати їх від дружини: він втратив половину