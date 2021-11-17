Ювілей "Гаррі Поттера" відсвяткували 100-кілограмовим тортом у вигляді Гоґвортсу: фото шедевру

Цьогоріч виповнюється 20 років з моменту виходу першого фільму про хлопчика, що вижив – "Гаррі Поттер та філософський камінь". Аби відсвяткувати це, художниця-кондитерка Мішель Вібово створила для студії Warner Bros. неймовірний торт у вигляді Гоґвортсу.

Як святкували 20-річчя фільму

Розміри кондитерського шедевра вражають. Торт має 183 сантиметри у довжину та 152 сантиметри у висоту. Його вага – 100 кілограмів.

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Десерт повністю виготовлений з веганських інгредієнтів, а зсередини підсвічений 30-ма ліхтариками. На його створення Мішель Вібово витратила 320 годин. Це більше, ніж 13 повних діб.

Кондитерка працювала над тортом 320 годин / Фото Pinpep

Торт, без сумнівів, став моєю найбільшою роботою. Він вимагав багато довгих днів і пізніх ночей. Але коли я побачила першу реакцію фанатів, зрозуміла, що це того вартувало,

– поділилася кондитерка.

Величезний торт представили фанатам поттеріани у Великому залі студії Лівсден, де було знято чимало епізодів магічної кіноісторії. Вони спробували по шматочку десерту, а після цього його подарували благочинній організації One Vision.

Фанати "Гаррі Поттера" спробували перші шматочки торту / Фото Pinpep

Вона бореться з продовольчою бідністю та допомагає людям, які цього потребують. За словами засновника організації Еноха Канагараджа, сотні людей, які користуються їхніми послугами, будуть раді отримати по шматочку такого неймовірного торта.

Спецвипуск "Гаррі Поттера"

20-річчя першого фільму відсвяткували не лише солодкою копією Гоґтвортсу. Студія HBO представила тизер спеціального епізоду "Гаррі Поттера", в якому візьмуть участь Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон, Роббі Колтрейн, Гері Олдман, Хелена Бонем Картер та інші. Він вийде 1 січня 2022 року.

Тизер спецепізоду "Гаррі Поттера": дивіться відео