У TikTok користувач з ніком Eurodiena обурився тим, що витратив цілих 300 євро за квиток, але зовсім не бачив деяких артистів через специфічні декорації. І таких обурених глядачів у мережі чимало. Зібрали для вас відео, які вчергове доводять, що Євробачення – це, в першу чергу, телевізійний конкурс.

Секрети Євробачення-2026: що насправді відбувалося на сцені

Користувач Eurodiena показав ролик, який назбирав вже понад 1 мільйон переглядів. На ньому видно виступ 23-річного співака та композитора з Чехії Даніеля Жижки. Точніше його виступу глядачам у залі не видно, бо він перебуває у конструкції з дзеркалами всередині, а зовні цю конструкцію періодично крутять працівники сцени у чорному. Користувач написав: "Євробачення, я заплатив 300 євро за ці квитки. Гроші добре витрачені".

Виступ Даніеля Жижки на Євробаченні-2026: дивіться відео з залу

Для прикладу, ось що бачили глядачі на екранах під час виступу :

Також у TikTok вже є безліч роликів, на яких видно, як технічні працівники сцени носять шлейф сукні учасниць, як прибирають сцену, як рухають декорації, змінюють реквізит. Також можна побачити й операторів конкурсу, яких зазвичай глядачі на екранах не бачать. Насправді величезна команда цього проєкту до секунд все відточує до прямих ефірів, щоб картинка на екрані була ідеальною, а виступи учасників – феєричними.

Бекстейдж Євробачення-2026: дивіться відео

Як насправді виступають учасники Євробачення на сцені: дивіться відео

Бекстейдж виступу Хорватії на Євробаченні-2026: дивіться відео

Мережа реагує неоднозначно на такі моменти з конкурсу. Хтось каже, що це телевізійний проєкт і він розрахований на людей, які дивляться його вдома, а хтось також обурюється, що номери можна було робити й без технічних працівників. Ось що пишуть:

"Це шоу для 170 мільйонів людей, які дивляться його вдома";

"На жаль, шоу повністю орієнтоване на телевізійну аудиторію";

"Це нахабство, такий дорогий квиток, щоб бачити оце все";

"Це має залишатися невидимим для всіх";

"Вау, це так цікаво! Це ж унікальний досвід – побачити, як насправді робиться це шоу";

"Ми говорили про це вдома, як же це, мабуть, нудно для публіки, коли все так зосереджено на телеглядачах".

Це цікаво! Цього року пісенний конкурс був дуже масштабним в технічному плані. Кожну секунду Євробачення записувало 28 камер, пише Eurovision.com. Також команда використала 10 радіочастотних камер, 4 стедіками, 4 ручні камери, 3 системи аерофотозйомки, 3 рейкові камери та 2 гігантські камерні крани. Крім того, вся система базувалася на кінокамерах ARRI Alexa 35, які забезпечували трансляціям кінематографічний вигляд.

Євробачення є піонером міжнародного мовлення

Перший пісенний конкурс Євробачення 1956 року став масштабним технічним експериментом щодо прямого транснаціонального мовлення. Інженерам довелося розв'язувати складну проблему. Треба було передати сигнал через мікрохвильові релейні вежі та наземні лінії, щоб вони перетинали гори, кордони й приборкали несумісні національні системи, пише BBC. Ця подія увійшла в історію як один із перших прикладів одночасного прямого ефіру, коли глядачі у Франції, Західній Німеччині та Італії дивилися те саме в один і той самий час. Уявіть, це відбувалося у 1956 році!

Протягом десятиліть технології конкурсу розвивалися відповідно до глобального попиту – від переходу на супутникове мовлення у 1969 році до використання сучасного цифрового оптоволокна. Крім того, Євробачення задавало тренди у сфері інновацій. Наприклад, чого варте глядацьке телеголосування та система підрахунку голосів. До речі, аудиторія Євробачення у 2025 році досягла 166 мільйонів глядачів у всьому світі.

Хто став переможцем Євробачення-2026

І якщо ви раптом пропустили, хто ж цього року став переможцем, 24 Канал нагадає. Але спочатку розповімо, що наша співачка LELÉKA з піснею "Ridnym" посіла 9-те місце. Артистка достойно представила Україну на міжнародній арені, показавши лаконічний та елегантний номер. Також наша співачка поставила рекорд на Євробаченні, виконавши найдовшу ноту, тривалістю 28 секунд.

Ну а перемогла цього року Болгарія. До речі, ця країна здобула перемогу на пісенному конкурсі вперше. Болгарію представляла співачка Dara, яка виконала пісню «Bangaranga». Артистка отримала 204 бали від журі та 309 від глядачів.