Японський тест на старіння мозку: перевірте себе за допомогою картинки

З віком у людей може спостерігатися зниження уваги, пам'яті та здатності швидко концентруватися. У Японії широко використовуються візуальні тести, що допомагають оцінити активність мозку та його ефективність, виявляючи таким чином перші ознаки старіння.

Пропонуємо вам спробувати один із таких тестів, який допоможе оцінити рівень вашої зосередженості та уважності, а отже, і стан мозкової активності пов'язаний із віком.

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На зображенні нижче ви побачите батька, двох дітей та собаку. Ваше завдання – виявити на картинці метелика, кажана та качку. Пошук цих об'єктів повинен бути швидким – приблизно хвилину. Потрібно мислити оригінально.



Психологічний тест / Фото ТСН.ua

Якщо вам не вдалося впоратись з тестом за 60 секунд, спробуйте ще раз, не обмежуючи себе у часі. Якщо навіть після цього вам не вдалося знайти всі елементи, то пропонуємо подивитися правильний варіант нижче.



Правильний варіант відповіді / Фото ТСН.ua

Якщо вам вдалося знайти всіх істот на зображенні, вітаємо – ваш мозок молодий та свіжий.

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