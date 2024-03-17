Японский тест на старение мозга: проверьте себя с помощью картинки

С возрастом у людей может наблюдаться снижение внимания, памяти и способности быстро концентрироваться. В Японии широко используются визуальные тесты, помогающие оценить активность мозга и его эффективность, выявляя таким образом первые признаки старения.

Предлагаем вам попробовать один из таких тестов, который поможет оценить уровень вашей сосредоточенности и внимательности, а значит, и состояние мозговой активности связан с возрастом.

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На картинке ниже вы увидите отца, двух детей и собаку. Ваша задача – обнаружить на картинке бабочку, летучую мышь и утку. Поиск этих объектов должен быть быстрым – примерно минуту. Нужно мыслить оригинально.



Психологический тест / Фото ТСН.ua

Если вам не удалось справиться с тестом за 60 секунд, попробуйте еще раз, не ограничивая себя во времени. Если даже после этого вам не удалось найти все элементы, то предлагаем посмотреть правильный вариант ниже.



Правильный вариант ответа / Фото ТСН.ua

Если вам удалось найти всех существ на картинке, поздравляем – ваш мозг молодой и свежий.

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