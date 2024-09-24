П'є каву, їсть та спілкується: японець заробляє сотні доларів на день, нічого не роблячи

Мандрівник Дрю Бінскі, який займається тим, що подорожує світом, вирішив найняти японця Сьодзі Морімото, щоб той "нічого не робив" разом із ним. Чоловік працює як "друг на час" приблизно за 100 доларів за кілька годин.

Деталі блогер розповів в одному зі своїх останніх відео на ютубі.

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Як японець працює "другом на час"

Дрю Бінскі розпитав Сьодзі про деяких з його найдивніших клієнтів. 40-річний "майстер дружби" розповів, що, хоча він рідко відмовляє клієнтам у їхніх проханнях, він був стурбований, коли одна жінка найняла його, щоб просто подивитися, як вона їсть папір.

Сьодзі, відомий у народі як "хлопець, який нічого не робить", заробляє на своїй незвичній роботі приблизно 80 тисяч доларів на рік і каже, що йому вдається приймати в середньому по 3 – 4 клієнти на день.

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За його словами, робота дуже різноманітна – іноді це просто похід на обід із кимось, але в інших клієнтів бувають і більш дивні запити. Одного разу його попросили поспостерігати за тим, як дружина шукає секретний профіль свого чоловіка на сайтах знайомств.

Вона кричала кожні 10 хвилин або приблизно так. У якийсь момент вона припустилася помилки в додатку, натиснувши "мені подобається" на чоловіка, якого хотіла пропустити. Вона дивилася в стелю і виглядала дуже засмученою,

– згадав японець.

Дрю Бінскі пояснив, що Сьодзі – перший, хто почав цим займатися. Однак після цього виникло багато людей, які намагалися робити те саме. Щоправда, не в усіх виходить заробляти на цьому.