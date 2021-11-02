Якими у реальному житті були б тварини з дитячих малюнків: курйозна добірка

Переважна більшість діток полюбляють малювати. Але вони бачать та зображають навколишній світ настільки по-своєму, що часом дорослим буває важко здогадатися, що саме хотіли показати маленькі художники.

Батькові двох синів Дома та Ала Томові Кьортісу також нерідко доводилося розшифровувати творіння своїх дітей. Саме це надихнуло чоловіка розпочати проєкт "Речі, які я намалював", у якому він показує, як у реальному світі виглядало б те, що намалювали його сини. Оскільки хлопчики найбільше любили зображати тварин, інстаграм проєкту заполонили візуалізації дуже дивних, смішних, а іноді й відверто моторошних звірів.

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