Працівниця круїзного лайнера розповіла, які дивні вчинки роблять пасажири

Британка, на ім'я Люсі Саутертон багато років працює в круїзній компанії. За цей час вона назбирала чимало історії дивної та обурливої поведінки пасажирів.

Вона вирішила поділитися найкумеднішими, а подекуди й дивними випадками поведінки пасажирів.

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Так, за її словами, деякі люди відмовляються взуватися та ходять по судну босоніж протягом усього часу, поки перебувають на борту.

Члени екіпажу зазвичай сміються з пасажирів, які вважають прийнятним ходити по круїзному судну без взуття. Гості пробиратимуться в магазини та виходитимуть із них босоніж. Вони навіть вважатимуть доречним піти в театр без взуття, бо формально вони перебувають у приміщенні. Це огидно,

– заявила вона.

Люсі Саутертон також поділилася своєю порадою для тих, хто збирається вирушити в круїз у відкрите море.

"Я думаю, що найбільша помилка, яку люди можуть зробити під час круїзу, — це не бути ввічливими з кожним членом екіпажу. Ви не знаєте, що вам знадобиться та хто з членів екіпажу зможе розв'язати ваші проблеми. Раніше вже траплялося, що пасажир був неймовірно грубий із членом екіпажу, який згодом знадобився йому під час круїзу", — додала британка.

За словами працівниці "корабля мрії", у людей буде більше шансів отримати бонус або підвищення класу обслуговування, якщо вони підтримуватимуть дружні стосунки з персоналом.

Раніше пасажира круїзного лайнера Viking Cruises обурили ціни на предмети першої потреби. Очевидно, що товари можуть коштувати дорожче, але такого повороту подій не очікував ніхто з туристів.