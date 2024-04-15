Вчені розкрили числа, які допоможуть виграти у лотерею

Заведено вважати, що виграш у лотерею – це цілковита випадковість. Однак вчені так не думають. Згідно з новим дослідженням, існують числа, які швидше за все, принесуть вам перемогу в лотереї.

Так, експерти вважають, що найщасливіший номер лотереї – 28.

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Рейтинг найвдаліших чисел

Експерти з азартних ігор JustGamblers проаналізували числа, які з’явилися у всіх попередніх розіграшах популярних лотерей: Powerball, Mega Millions, The Big Game, Hot Lotto та Lucky for Life. Згідно з результатами дослідження, найчастіше випадають числа:

28 – випадає із середньою частотою 201,4;

16 і 39 займають друге і третє місце з середньою частотою 200,6 і 199 відповідно;

а от популярний номер 47 – з частотою лише 138

З іншого боку, найневдалішими числами в американській лотереї виявились:

46,

43,

41,

44.

Це захоплююче бачити таку чітку закономірність у п'ятірці найнещасливіших чисел, водночас це статистика за 40 років. Це може бути пов'язано з тим, що значна частка гравців використовує значущі дати як свої числа, а це означає, що якщо випали числа, старше 31 року, швидше за все, буде менше переможців, тому вищі цифри вважаються щасливими,

– сказав співзасновник JustGamblers Магнус Боберг.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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