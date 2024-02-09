У цьому вам допоможе тест від 24 Каналу.

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Уважно розгляньте наведене зображення, на якому представлені різні професійні символи та елементи. Оберіть той предмет, який вам приваблює найбільше.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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