Неможливо витримати: 17 героїв, які знайшли креативний спосіб врятуватися від спеки

Усі ми любимо літо за сонечко та теплу погоду, проте цього року погода розгулялася не на жарт. По всьому світу реєструють температурні максимуми, виникають масштабні лісові пожежі, а людям та тваринам важко навіть недовго перебувати на вулиці.

Усі ми намагаємося врятуватися від спеки різними методами. Іноді скористатися стандартними засобами типу кондиціонера, холодної води чи морозива немає змоги, і тоді доводиться вигадувати щось цікавіше – як герої цієї добірки.

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