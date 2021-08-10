Неможливо витримати: 17 героїв, які знайшли креативний спосіб врятуватися від спеки
10 серпня 2021 , 12:58Читать новость на русском
Джерело:Bored Panda
Усі ми любимо літо за сонечко та теплу погоду, проте цього року погода розгулялася не на жарт. По всьому світу реєструють температурні максимуми, виникають масштабні лісові пожежі, а людям та тваринам важко навіть недовго перебувати на вулиці.
Усі ми намагаємося врятуватися від спеки різними методами. Іноді скористатися стандартними засобами типу кондиціонера, холодної води чи морозива немає змоги, і тоді доводиться вигадувати щось цікавіше – як герої цієї добірки.
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