Як учасники гурту Måneskin виглядали у дитинстві: переможці Євробачення показали архівні фото

Як учасники гурту Måneskin виглядали у дитинстві: переможці Євробачення показали архівні фото
Джерело:інстаграм гурту Måneskin
Учасники італійського гурту Måneskin, який виборов перше місце на Євробаченні-2021, приголомшили фанатів своїми дитячими фотографіями. Упізнати на архівних світлинах епатажних музикантів доволі важко.
Знімки початку 2000-х років опублікували на офіційній інстаграм-сторінці гурту. На них майбутні переможці головного пісенного конкурсу Європи зображені у віці орієнтовно 2 – 4 років.
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Томас Раджі
Томас Раджі з Måneskin у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму
Вікторія Де Анджеліс
Вікторія Де Анджеліс з Måneskin у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму
Ітан Торкіо
Ітан Торкіо з Måneskin у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму
Даміано Давид
Даміано Давид з Måneskin у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму
Ці діти щойно вийшли на перше місце світового чарту,
– підписали фото в інстаграмі.
Шанувальники гурту були розчулені добіркою дитячих фото улюблених виконавців. Вони залишили величезну кількість коментарів, в яких захоплювалися знімками:
- "Ці діти зайняли перше місце у моєму серці";
- "Томас не змінив нічого, окрім волосся!";
- "Маленький Ітан такий чарівний";
- "Я так пишаюся вами";
- "Ітан і Даміано виглядають однаково";
- "Ці діти однозначно заслуговують на це".
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Що відомо про гурт Måneskin
- Майбутні переможці Євробачення-2021 створили гурт у 2016 році. До складу Måneskin увійшли: вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торкіо.
- У 2017 році музиканти взяли участь в італійському талант-шоу X-Factor, і посіли 2 місце.
- Того ж року гурт випустив дебютний сингл Chosen, який завоював неабияку популярність. Тривалий час він займав 2 місце в італійському чарті.
- У 2021 році Måneskin представив Італію на Євробаченні і став переможцем конкурсу. Музиканти отримали 206 балів від журі та 318 балів від глядачів.
Переможний виступ Måneskin на Євробаченні-2021: дивіться відео