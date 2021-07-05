Як учасники гурту Måneskin виглядали у дитинстві: переможці Євробачення показали архівні фото

Учасники італійського гурту Måneskin, який виборов перше місце на Євробаченні-2021, приголомшили фанатів своїми дитячими фотографіями. Упізнати на архівних світлинах епатажних музикантів доволі важко.

Знімки початку 2000-х років опублікували на офіційній інстаграм-сторінці гурту. На них майбутні переможці головного пісенного конкурсу Європи зображені у віці орієнтовно 2 – 4 років.

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Томас Раджі

Томас Раджі з Måneskin у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму

Вікторія Де Анджеліс

Вікторія Де Анджеліс з Måneskin у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму

Ітан Торкіо

Ітан Торкіо з Måneskin у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму

Даміано Давид

Даміано Давид з Måneskin у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму

Ці діти щойно вийшли на перше місце світового чарту,

– підписали фото в інстаграмі.

Шанувальники гурту були розчулені добіркою дитячих фото улюблених виконавців. Вони залишили величезну кількість коментарів, в яких захоплювалися знімками:

"Ці діти зайняли перше місце у моєму серці";

"Томас не змінив нічого, окрім волосся!";

"Маленький Ітан такий чарівний";

"Я так пишаюся вами";

"Ітан і Даміано виглядають однаково";

"Ці діти однозначно заслуговують на це".

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Що відомо про гурт Måneskin

Майбутні переможці Євробачення-2021 створили гурт у 2016 році. До складу Måneskin увійшли : вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торкіо.

вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торкіо. У 2017 році музиканти взяли участь в італійському талант-шоу X-Factor, і посіли 2 місце.

Того ж року гурт випустив дебютний сингл Chosen, який завоював неабияку популярність. Тривалий час він займав 2 місце в італійському чарті.

У 2021 році Måneskin представив Італію на Євробаченні і став переможцем конкурсу. Музиканти отримали 206 балів від журі та 318 балів від глядачів.

Переможний виступ Måneskin на Євробаченні-2021: дивіться відео