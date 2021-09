Як розважитись у Києві у вересні: концерти, театр, гумор та джаз у Caribbean Club

З настанням осені та похолоданням поціновувачам культурного відпочинку не потрібно засмучуватися. У столичному Caribbean Club на вересень запланована не менш насичена культурна програма, ніж влітку.

На киян та гостей міста чекає величезна кількість подій. Серед них – концерти, гумористичні вечори, вар’єте, театральні вистави та джазові шоу.

Вистави театру-студії імпровізації "Чорний квадрат" – 8, 11, 15, 22 та 29 вересня



Виступ студії "Чорний Квадрат" / Фото Caribbean Club

Гості Caribbean Club зможуть насолодитися смачною вечерею у супроводі гумористичних шоу театру-студії "Чорний Квадрат". Цього місяця актори покажуть наступні вистави:

8 вересня – "Попередні пестощі";

11 вересня – "Секс на пляжі – не тільки коктейль";

15 вересня – "Тестостерон або Пір Духа";

22 вересня – "Сексом дружбу не зіпсуєш";

29 вересня – «Офіс. Запали в собі бажання".

Концерт Aniko Dolidze Big Band – 9 вересня



Аніко Долідзе / Фото Caribbean Club

9 вересня у концерт-холі прозвучать легендарні джазові композиції Amapola, Moonlight serenade, It don’t mean a thing, S Wonderful, Top Hat, White Tie and Tails у виконанні Aniko Dolidze Big Band.

За словами лідерки колективу, цей концерт стане квінтесенцією програм Aniko Dolidze Big Band. Він зарядить слухачів потужною енергією свінгу та позитивом, наповнить радістю і надихне на звершення. "Наша мета – зробити людей щасливішими", – поділилася Аніко Долідзе.

Виступ Аніко Долідзе: дивіться відео

Вар’єте "Рояль" – 10, 17 та 24 вересня



Вар'єте "Рояль" / Фото Caribbean Club

Вар’єте "Рояль" – це захоплива суміш музичних та відвертих перформансів. Оригінальні аранжування, жива музика, красиві костюми та звабливі танцівниці щоразу підкорюють глядачів. Це шоу варто побачити хоча б раз, проте гості нерідко повертаються, щоб насолодитися ним знову.

Творці шоу обіцяють, що на сцені не буде вульгарних постановок. Лише легкий еротизм та витончена сексуальність, що на один вечір перенесуть гостей на побачення до Парижу.

Стендап "Бабине літо" – 12 вересня

Cтендап-вечір від Ukrainian Stand-Up Agency – це сміливий та відвертий гумор про те, що відбувається з нами і навколо нас. Життєві ситуації, курйози, проблеми, про які йтиме мова, знайомі усім нам, тож зможуть доторкнутися до серця кожного.

Глядачі матимуть змогу послухати 4 коміків, відомих участю у шоу "Розсміши Коміка", "ГудНайт Клаб", "Комік на мільйон" та іншими. На сцену вийдуть Іван Жорноклей, Андрій Бережко, Денис Корабльов та Слава Бу.

Концерт "Квартет Денніса Аду" – 13 вересня

"Квартет Денніса Аду" виступить із концертом Sunlight Above The Sky. Один із найвідоміших вітчизняних джазових колективів зіграє композиції з першого альбому Influences, а також з нової збірки Sunlight Above The Sky, яку світ почув цього року.

Колектив виконає програму у стилях бі-боп, хард-боп, свінг. Її основою стали авторські аранжування та музика Денніса, написана під впливом творчості Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Clifford Brown, Wayne Shorter та інших.

Yiddish Jazz Show у виконанні співачки GOLDA та Freedom Ballet – 14 вересня



Yiddish Jazz Show / Фото Caribbean Club

Yiddish Jazz Show – музична вистава з елементами імерсивного театру, де гість одночасно є і глядачем, і героєм дійства. Співачка GOLDA (Тетяна Амірова), яка стала ідеологом проєкту, разом із популярними українськими джазовими музикантами знаходить нове прочитання забутим єврейським пісням. Кожен, хто їх почує, – закохається у цю музику.

"Лише тут вас нагодують, напоять, зводять на ринок і ще одружать на додачу – все в кращих традиціях одеських двориків. Ми буквально запрошуємо вас у нашу квартиру в гості. Посидимо разом на кухні, заглянемо в таємні кімнати, пострибаємо на дивані та просто поговоримо по душах. Все це в супроводі живого джаз-бенду і чудовою GOLDA", – розповів про формат концерту режисер-постановник Павло Бондаренко.

Сучасна танго-вистава ProstoTa – 18 вересня

Танцювальний перформанс ProstoTa став першою в Україні танго-виставою. Його учасниками є не лише танцівники, а й музиканти, що грають наживо. Вистава є втіленням задуму засновниці студії танців GOLDANCE Світлани Шеветовскої, музикантів віртуоз-квартету KYIV TANGO PROJECT і танцювального театру WAVE. Режисером вистави став відомий хореограф-постановник Олексій Бусько.

Концерт Павла Ігнатьєва – 19 вересня



Виступ Павла Ігнатьєва / Фото Caribbean Club

Павло Ігнатьєв, віртуозний джазовий композитор, зіграє у Caribbean Club програму "Мелодія української душі". Зі сцени прозвучать авторські композиції, джазові інтерпретації українських пісень та мелодії видатних українських композиторів. Гості концерту зможуть насолодитися неповторним звучанням фортепіано та помандрувати різними країнами завдяки відеоряду на екрані.

Концерт Євгена Хмари – 23 вересня

Композитор та піаніст Євген Хмара виступить з камерною програмою. Відвідувачі почують не лише відомі композиції музиканта, а й нові шедеври, які будуть виконані вперше. Завдяки роялю, струнному квартету, хангу та акордеону атмосфера вечора стане незабутньою.

"Це буде дуже теплий, я б сказав сімейний концерт. Хочу, щоб всі хто прийде, отримали задоволення від дружньої атмосфери цього музичного вечора", – поділився артист.

Шоу "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" – 25 вересня

Шоу "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом", що щомісяця проходить у Caribbean Club, знову запрошує глядачів. Гості вечора пізнаватимуть джаз разом з Олексієм Коганом та віртуозними музикантами Jazz in Kyiv Band. Вони почують правдиві історії створення легендарних джазових композицій, цікаві факти з життя їхніх творців та багато іншого.

Шоу SpeakEasy Jazz – 28 вересня



SpeakEasy Jazz / Фото Caribbean Club

Ретро-вечір SpeakEasy Jazz від авторів шоу "Епоха Джазу" представить нову програму "У ритмі бугі". Відвідувачів запрошують у подорож у часи Америки початку минулого століття.

Родзинкою вечора стане легендарна музика "золотої ери джазу" – композиції Флетчера Гендерсона, Фетса Воллера, Бенні Гудмена, Каунта Бейсі, Кеба Келловея, Джина Крупи, Куті Вільямса та музика біг-бендів. Танцювальне джаз-кабаре представить автентичний джаз, лінді хоп, бугі-вугі, блюз та мамбо.

Концерт Karta Svitu – 30 вересня

Гурт Karta Svitu зіграє перший великий сольний концерт у Києві. Цього року колектив зробив перші кроки в українському шоу-бізнесі, виступивши на головній сцені Atlas Weekend і влаштувавши віртуальний музичний батл з мером Києва. Тепер хіт "Одного дня я стану мером" можна буде почути наживо.

Karta Svitu презентує публіці концертну програму, доповнену фірмовими жартами від соліста Івана Марунича. Слухачі почують лайв-версію синглу "Квартира", на який невдовзі вийде кліп, а також трек "Лопес", який вже звучить на найпопулярніших радіостанціях.



Перший сольний концерт Karta Svitu / Афіша Caribbean Club

