У різних країнах у людей сформувалися свої цікаві способи підняти настрій, які вже стали певним національним надбанням. Наприклад, в Індії змушують себе спеціально сміятися, а в Японії "приймають" лісові ванни, пише Medium. Зі сторони це здається дивним, але, схоже, це працює.

Дивіться також Що подивитись ввечері, коли хочеться розслабитись після роботи

Як в різних країнах підіймають собі настрій люди

В Індії практикують йогу сміху. Люди починають просто аплодувати та сміятися на рівному місці. Спочатку це може здатися чимось дурнуватим, але потім цей сміх стає щирим. В перервах між реготанням треба глибоко дихати, щоб посилити розслаблення.

Читати новини на 24 Каналі тепер можна зі ще більшою користю! У матеріалах Техно 24 шукайте клікабельні гаджети та беріть участь у розіграші подарунків від OPPO. Щотижня можна виграти навушники, а вкінці акції головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Не проґавте шанс випробувати свою удачу та забрати омріяний гаджет!

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

В Японії практикують лісові ванни або Шінрін-Йоку. Це японська практика неквапливої та свідомої прогулянки лісом. Вона допомагає уповільнитися та підняти собі настрій. Для цієї практики треба знайти тихий парк або лісисту місцевість й гуляти там, зосереджуючись на звуках та запахах.



Японці підіймають собі настрій у лісі / Фото Pexels

Покращити настрій допомагає хюґе – це ціла філософія, яку сповідують у Данії. Це слово у перекладі означає настрій затишку та комфортного життя. Для підняття настрою за філософією хюґе треба запалити свічки, загорнутися у теплу приємну ковдру, взяти в руки улюблену книгу, заварити собі чашку какао та насолоджуватися моментом.

А ще ми знаємо, що у Таїланді, у місті Лопбурі щороку проводять фестиваль "Мавпячий буфет" або Monkey Buffet Festival. Це свято, під час якого мавпам підносять кілька тисяч кілограмів фруктів, щоб потішити тварин. Вважається, що мавпи позитивно впливають на людей та приносять їм радість і гарний настрій. Тільки не забувайте, що місцеві це роблять організовано, знаючи усі відповідні правила. Як то кажуть: не намагайтеся пробувати робити це вдома.

А ви знали? А ви знали, що трендом для підняття настрою цього року є фестивалі та рейви? Як пише Global Wellness Institute, люди все більше прагнуть позбуватися поганого настрою не наодинці, а у натовпі, де можна покричати та пострибати. Все більше людей по всьому світу приваблюють ранкові рейви з кавою, музичні фестивалі, танцювальні заходи та "тихі" дискотеки у навушниках. На цих заходах люди можуть проявити себе та відчути єдність.

Кімнати гніву для зняття стресу та підняття настрою

Вже давно у світі популярні так звані кімнати гніву, де люди можуть бити посуд, трощити меблі та вивільняти свій негатив. Вважається, що такі кімнати виникли в Японії у 2008 році й з того часу стали популярними в інших країнах, пише The Gguardian. Популярність обумовлена тим, що нібито трощення пляшок та інших предметів допомагає людям позбутися гніву.

Проте психологи впевнені, що такий спосіб позбутися поганих думок чи нібито підняти собі настрій – це лише тимчасовий спосіб, який насправді не вирішує глибинних причин стресу. Також подібні кімнати не дають змоги зрозуміти, чому ви сумуєте, стресуєте та звідки взагалі виникли ці емоції.

Як українці можуть покращити собі настрій?

Ми живемо у постійному стресі та тривозі. Не дивно, що настрій постійно псується, а в голову лізуть різні сумні думки. Раніше 24 Канал розповідав, якими методами можна покращити настрій та трохи знизити стрес. Але зверніть увагу на те, що цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків.

Для покращення настрою спеціалісти радять урізноманітнити фізичну активність. Можна записатися на танці, взяти абонемент у зал або просто більше проводити часу на повітрі, гуляючи улюбленим парком. Щоденний донат може підняти настрій та покращити психологічний стан. Бажано також урізноманітнити харчування, наприклад, додати більше овочів, фруктів, а також продуктів, які містять вітамін D.