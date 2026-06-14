Користувачка Threads повеселила мережу дописом про незвичайні прізвиська котів. Вона буквально відкрила портал у нескінченний марафон найдивніших імен, якому не видно кінця. Деякі з них дійсно ламають систему стереотипів щодо імен для тварин.

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Які найкумедніші та найдивніші імена носять коти

Дівчина, на ім'я Marta Klok, яка судячи з її опису, опікується безхатніми хвостиками, розповіла кумедну історію. Вона вчергове прийшла до ветклініки й почула, як українці називають своїх котів.

У ветклініці попереду мене консультуються люди. Їхнього кота за документами звуть Степан Пантера. Мене це особливо повеселило, бо я прийшла навідати підопічного кота, який за документами – Орест Гамп,

– розповіла вона.

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Цей допис назбирав понад 6 тисяч вподобайок та понад сто коментарів. Люди діляться своїми історіями та кумедними версіями імен своїх улюбленців:

"Ми з хлопцем якось їздили до ветеринара з котом Бурячком і з нами разом в коридорі чекав на прийом "пацієнт Вишня" – так до них звернулась дівчина на рецепції";

"Ваш Бурячок і моя Картопля були б крутою парою";

"В батьків кота звать Байден";

"У моєї мами кіт Річард Паркер. Поважний пан 16 років. Коли ще був юним, його кастрував лікар, який запитав, чи можна записати просто Річард. Мама на серйозному сказала: "У нього питайте". Так він всі 16 років Річард Паркер по паспорту та в житті";

"У мене кіт Пантолік".

Ось ще кілька коментарів, бо котиків багато не буває:



Як українці називають своїх котів / Фото з соцмереж



Кіт Капучино / Фото з соцмереж



Кіт, якого звати Степан Пантера / Фото з соцмереж



Кумедні імена тварин / Фото з соцмереж



Незвичайні прізвиська для котів / Фото з соцмереж



Кішка Ірина Білик / Фото з соцмереж

Як назвати свого улюбленця?

Якщо ви якраз у пошуку імені для свого собаки чи котика, то раніше 24 Канал розповідав про найпопулярніші та прикольні прізвиська. Наприклад, найкращими кличками для котів були Луна, Майло, Коко, Локі, Кітті, Белла.

А от для собаки можна вибрати щось з цього: Бейлі, Поппі, Тедді, Дейзі, Уілоу. Серед оригінальних прізвиськ для тварин є Васабі, Імбир, Арахіс, Чеддер, Бозон, Кебаб, Джаз та інші.