Як котик з роботом-пилососом боровся: кумедне відео

У домашніх тварин та роботів-пилососів зазвичай доволі напружені стосунки. Звичайно, бувають і винятки, коли наші улюбленці спокійно ставляться до розумної техніки, або навіть люблять її та їздять на роботах верхи. Але ворожнеча між ними все-таки трапляться частіше.

Мешканець Нью-Йорку Адам Френсіс побачив, як його сміливий кіт Мандо бореться із роботом-пилососом, зняв це на відео та опублікував в інтернеті. Ролик розповсюдився мережею та став вірусним.

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Адам розповів, що Мандо завжди недолюблював робота, але зазвичай просто уникав його. Але цього разу кіт вирішив діяти по-іншому. Він підійшов до пилососа ближче, а потім почав шипіти та бити його лапою. А коли машина починала рухатися в його бік, він перелякано тікав від нього.

Кіт проти робота-пилососа: дивіться відео

Господар Мандо розповів, що кіт нещодавно переніс операцію, а після неї почав поводитися дещо дивно.

Рівень його енергії дуже виріс, і тепер він перетворився на винищувача дроїдів,

– пожартував Адам.