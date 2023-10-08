24 Канал склав тест, завдяки якому ви можете випробувати свою пам'ять на знання.

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Аби ускладнити вам завдання, ми підготували фото другорядних героїв. Але будьте уважні, частина персонажів не належать до світу "Гри престолів".

Додамо, що НВО вже анонсував зйомки ще одного серіалу-приквела для шанувальників "Гри престолів". Очевидно, HBO намагається розширити франшизу "Гри престолів", створених Джорджем Мартіном. "Дім дракона" став хітом після першого сезону, навіть не розкриваючи весь сюжет.

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