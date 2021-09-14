Вуличний художник використовує дерева як волосся для своїх жіночих портретів

Вуличний художник Фабіо Гомес Тріндаді з Бразилії поєднує живопис та природу. Він малює картини під листям дерев, створюючи враження, ніби це волосся жінок і дітей.

Роботи Фабіо стали всесвітньо відомими після того, як однією з них поділилася у соцмережах оскароносна голлівудська актриса Віола Девіс. Сповна оцінила вуличну картину і мати співачки Бейонсе Тіна Ноулз, профіль якої має понад 3 мільйони підписників.

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Робота, яка принесла всесвітнє визнання

Художника стрітарту, який зараз живе у місті Тріндаді, настигло натхнення, коли він побачив дерево ацероли, посаджене 20 років тому на задньому дворі скромного будинку. Рослина широко розкинула своє гілля над непоказним парканом і підживлювала фантазію Фабіо.

Отримавши дозвіл від власників будинку, він за 3 дні намалював на огорожі обличчя чорношкірої дівчинки з пишною фризурою, яку завершують кучеряві крона дерева. Коли зображення дівчини облетіло весь світ, паркан з картиною став улюбленим місцем для фотографування.

Мене звуть Фабіо Гомес, але моїм підписом став Фабіо Гомес Тріндаді, тому що з цього все почалося,

– розповів мураліст.



Мурал з деревом, який приніс художнику світову славу / Фото з інстаграму Фабіо Гомеса Тріндаді

Стрітарт допоміг позбутися наркозалежності

Художник не має потрібної освіти і навіть не отримав атестат про завершення школи. Фабіо розповідає, що його завжди захоплювало лише мистецтво і єдиним уроком, який він відвідував, було малювання. Через відсутність освіти йому довелося працювати різноробочим. Одного разу майбутній мураліст показав свій малюнок на папері каменярам і, отримавши схвальні відгуки, він почав експериментувати.



Художник стрітарту Фабіо Гомес / Фото з інстаграму Фабіо Гомеса Тріндаді

Згодом Фабіо покинув рідне місто Примавера-ду-Лешті і почав творити своє мистецтво у Тріндаді. Тепер його справи налагодилися. Він отримує чимало замовлень, а на його акаунт в інстаграмі щодня підписується все більше користувачів.

Я був споживачем наркотиків, а тепер я звільнився від цього рабства і став художником. Сьогодні у мене є бажання, мрії та проєкти, і один з них – відвезти твори до Примавера-ду-Лешті,

– ділиться планами Фабіо Гомес Тріндаді.



Художник доповнює жіноче волосся гілками дерев / Фото з інстаграму Фабіо Гомеса Тріндаді

Мурали художника

Щоб віддати належне Віолі Девіс, яка дала художнику шанс на нове життя, Фабіо зробив мурал голлівудської зірки, використавши свій фірмовий знак – гілки дерев замість волосся.

Два з останніх творів художника натхненні дитячою моделлю на ім'я Єгипет Сарай. Дівчинку він зображує двояко: на одній з робіт її голову прикрашають рожеві квіти, а на іншій волосся розділене на два пуфи та доповнені гілками дерев.



Перший мурал з дитиною-моделлю / Фото з інстаграму Фабіо Гомеса Тріндаді



Другий мурал з дитиною-моделлю / Фото з інстаграму Фабіо Гомеса Тріндаді