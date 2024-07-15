Жінка відстежила свої загублені AirPods і була шокована тим, де вони опинилися

Американка відстежила свої загублені навушники AirPods і була нажахана, коли дізналася про їхнє місцеперебування. З'ясувалося, що вони перебували у величезній в'язниці в Нью-Йорку.

Вона була шокована та не розуміла, як вони туди потрапили.

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Американка додала, що її навушники були на острові Райкерс – найбільшій виправній установі в Нью-Йорку.

Як на це відреагували у соцмережах

У коментарях один юзер припустив, що вона, можливо, не захоче використовувати їх знову, натякаючи на те, як саме навушники непомітно пронесли до в'язниці.

Інший користувач підтримав думку, прокоментувавши її: "Вас має більше турбувати питання "як" вони туди потрапили? Тому що, залежно від того, який метод був використаний, я б не хотів, щоб вони повернулися, ніколи".

Третій користувач жартома запропонував: "Я б продовжував відтворювати звук", натякаючи на здатність застосунку повторювати звуковий сигнал на загублений пристрій, щоб допомогти його знайти.

Райкерс-Айленд – це величезний комплекс із 10 в'язниць, в яких утримуються як місцеві правопорушники, що чекають на суд, так і ті, хто відбуває покарання строком до одного року – загалом до 15 000 ув'язнених.