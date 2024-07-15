Женщина отследила свои потерянные AirPods и была шокирована тем, где они оказались

Американка отследила свои потерянные наушники AirPods и была в ужасе, когда узнала об их местонахождении. Выяснилось, что они находились в огромной тюрьме в Нью-Йорке.

Она была шокирована и не понимала, как они туда попали.

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Американка добавила, что ее наушники были на острове Райкерс – крупнейшем исправительном учреждении в Нью-Йорке.

Как на это отреагировали в соцсетях

В комментариях один юзер предположил, что она, возможно, не захочет использовать их снова, намекая на то, как именно наушники незаметно пронесли в тюрьму.

Другой пользователь поддержал мнение, прокомментировав его: "Вас должен больше беспокоить вопрос "как" они туда попали? Потому что, зависимости от того, какой метод был использован, я бы не хотел, чтобы они вернулись, никогда".

Третий пользователь в шутку предложил: "Я бы продолжал воспроизводить звук", намекая на способность приложения повторять звуковой сигнал на потерянное устройство, чтобы помочь его найти.

Райкерс-Айленд – это огромный комплекс из 10 тюрем, в которых содержатся как местные правонарушители, ожидающие суда, так и те, кто отбывает наказание сроком до одного года – всего до 15 000 заключенных.