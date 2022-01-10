Врятуйте холостяка: чоловік шукає наречену за допомогою кумедних рекламних банерів

Мухаммад Малік, що мешкає у Великій Британії, вигадав доволі незвичний спосіб познайомитися з дівчиною, яка стане його майбутньою дружиною. Аби привернути увагу потенційної нареченої, він використовує рекламні банери.

29-річний чоловік, що працює банківським консультантом, орендував кілька банерів у Лондоні та Бірмінгемі. На них зображені його фото, напис "Врятуй мене від шлюбу за розрахунком" та посилання на спеціально створений сайт.

Це цікаво Поки мами немає вдома: кумедні фото дітей, які залишились наодинці зі своїми татусями

Мухаммад Малік шукає наречену за допомогою рекламних банерів на вулиці / Фото Find Malik A Wife

На своєму сайті Мухаммад Малік вказав, що пошук ідеальної дівчини виявився складним завданням, тому він вирішив скористатися банерами, аби його помітили. Чоловік бачить поруч із собою 20-річну мусульманку. Він відкритий для усіх національностей, але дівчата повинні розуміти, що Малік з традиційної пенджабської родини, тож їм доведеться відповідати певним критеріям.

Також чоловік зазначив, що зовсім не проти шлюбів за розрахунком, як можна подумати, побачивши його банер. На його думку, такі сімейні союзи мають багато переваг і є частиною традицій багатьох ісламських культур. Проте Малік хотів би спершу спробувати знайти своє кохання самостійно.

Дівчата, які хотіли б познайомитися з Маліком, можуть заповнити анкету на його сайті. Він просить їх вказати своє ім'я, контакти, а також трішки розповісти про себе.

Рекламні банери Маліка викликали справжній ажіотаж / Фото з інстаграму Мухаммада Маліка

Такий незвичний спосіб знайомства виявився дуже продуктивним. Чоловік розповів, що вже в перші дні після появи банерів, він отримав сотні повідомлень від зацікавлених дівчат.

Я ще не встиг все передивитися. Потрібно виділити трохи часу, а я не продумав цю частину,

– зізнався холостяк.

Загалом він задоволений обраним методом. Додатки для знайомств та різні події з організованими побаченнями змушували Мухаммада почуватися незручно, а от банери не викликають ніяковості. Вигаданий чоловіком спосіб схвалила і його родина, а зважаючи на викликаний ажіотаж, рекламні щити й справді можуть подарувати холостяку кохання.

Курйозні новини з усього світу у програмі "Вєсті Глобалайз": дивіться відео