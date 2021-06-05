Врятував десятки людей: щур-сапер з Камбоджі, який отримав медаль, виходить на пенсію

Щурів навчають винюхувати практично все, від незаконної торгівлі дикими тваринами до людей, які опинилися під завалами після стихійного лиха. Адже вони володіють потужним носом, який може виявляти нерозірвані міни та туберкульоз.

Один з таких щурів – Магава – національний герой Камбоджі і всесвітня знаменитість. Адже з допомогою тварини на території країни знешкодили 71 міну та 38 снарядів.

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Талановитий Магава пропрацював сапером п'ять років і тепер вийшов на заслужену пенсію. Робота Магави була на стільки неперевершеною, що він став першим щуром, якого у 2020 році британська благодійна організація PDSA (Британський благодійний народний диспансер для хворих тварин) нагородила золотою медаллю.

Медаль Марії Дікін – аналог Хреста Вікторії, яку вручають за героїзм в бойовому середовищі. До цього подібні премії вручали собакам, голубам, коням і коту.

Його самовідданість, майстерність і хоробрість є видатними прикладами та заслуговують найвищого визнання,

– сказав директор PDSA Ян Маклафлін.



Щур-сапер з Камбоджі отримав медаль і виходить на пенсію / Фото Vice

Залишок свого життя 7 річний щур-герой проведе в затишному вольєрі у мирі та спокої, поїдаючи банани й арахіс.

Робота Магави була неперевершеною. Він такий маленький, але допоміг врятувати безліч життів. Однак останнім часом він став повільним і набагато довше спить, так що ми повинні поважати його потреби,

– розповів куратор щурика Мален.



З допомогою Магави знешкодили 71 міну та 38 снарядів / Фото Vice

Щури винюхують міни та туберкульоз: відео

Сьогодні Камбоджа – мирна країна, але відлуння громадянської війни, яка тривала з 1967 по 1975 рік, й досі дає про себе знати. Адже у Камбоджі залишилася величезна кількість мінних полів – чи не найбільше у світі.



Одним з вирішенням проблеми стали африканські щури через їх приголомшливе чуття: вони здатні винюхати міну під землею і навіть патогени в людині (наприклад, туберкульоз). Дослідники бельгійської організації APOPO придумали залучати їх до розмінування – на їх малу вагу не реагують міни. За останні 20 років в таборі APOPO в Танзанії підготували майже тисячу гризунів-саперів. Одним з них і виявився Магава.

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