Вперше за більш ніж 10 років: чоловік побив світовий рекорд з найгучнішої відрижки в історії

Книга рекордів Гіннеса опублікувала відео Невілла Шарпа з Австралії. У ролику чоловік встановлює рекорд по найгучнішій відрижці.

Могутня відрижка Невілла Шарпа була зареєстрована на рівні 112,4 децибела. Це голосніше, ніж середній електричний дриль або тромбон.

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Попередній рекорд був встановлений 12 років тому Полом Ханом з Великої Британії, у якого відрижка була зареєстрована на рівні 109,9 децибел.

Рекорд по найгучнішій відрижці був побитий вперше за більш ніж 10 років

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Чоловік побив рекорд з найгучнішої відрижки в історії / Фото Книга рекордів Гіннеса

Перша причина, чому я хотів побити рекорд, полягала у тому, що я хотів бути рекордсменом. А друга – те, що рекорд утримував англієць понад 10 років,

– розповів чоловік.

Невілл вперше почав відригувати в дитинстві після того, як старша сестра навчила його – з того часу він удосконалював свою майстерність. Подати заявку до Книги рекордів Гіннеса та продемонструвати свій унікальний талант запропонувала дружина австралійця. Щоб поліпшити силу і рівень гучності відрижки, чоловік готувався п'ять років.

Рекорд з найгучнішої відрижки у жінок належить Елізі Каньйоні, яка була зафіксована на рівні 107,0 децибел на 13-му щорічному конкурсі Hard Rock Beer festival "Ruttosound" в італійському місті Реджоло 16 червня 2009 року.