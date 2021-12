Crazy Frog випустив трек новий "Tricky" і записав кліп на нього. Це перший реліз анімаційного персонажа після понад 11 років мовчання.

У новому кліпі веселе жабеня, яке носиться на невидимому мотоциклі, співає всім знайоме "ба-па-па" і "Рінь-Дінь-Дінь". Представлений сингл – це музичний твір популярних треків M to the B британської реперки Millie B і хіта дев'яностих It's tricky від американської реп-групи RUN DMC.

Новий кліп Crazy Frog "Tricky" – дивитись відео:

За 2 доби після публікації ролик зібрав понад мільйона переглядів.