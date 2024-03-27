Військовослужбовиця з Волині зірвала куш у лотерею завдяки гороскопу: як їй це вдалося

Альона Зварич з Володимира, що на Волині, виграла у лотерею 500 000 гривень. Дівчина грала у миттєву лотерею-стирачку "Грошенята".

Як розповіли представники лотереї, Альона Зварич – військовослужбовиця, яка зараз перебуває у декреті.

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Відомо, що дівчина придбала лотерейний білет за 20 гривень.

У нас із подругами є чудова традиція – ми час від часу заходимо на каву та купуємо лотерейки, щоб просто розважитися. Купували саме лотерейки-стирачки, зокрема й "Грошенята", адже вони не дорогі, і навіть якщо не було виграшу, то було не шкода витраченої суми. Але частіше траплялися виграшні білети, хоч з невеликими сумами,

– розповіла переможниця.

До чого тут гороскоп

Наприкінці лютого Альона побачила у гороскопі на березень гарний прогноз для свого знаку зодіаку, і одразу вирішила, що потрібно купити лотерею.

"Зайшовши у магазин, я купила лотерею, це була остання така лотерея. Вона виявилася виграшною. Я не могла повірити, що виграла таку значну суму. Емоції вирували, в мене просто не було слів", – згадала Альона.

Вона додала, що витратить гроші на те, про що досить давно мріяла.

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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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