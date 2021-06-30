Пластик, як артефакт: у Лондоні провели виставку одноразових приборів

Вже цього місяця у Європейському Союзі стартує заборона на використання пластикових столових приборів. Щоб ознаменувати таку дійсно важливу зміну у суспільстві, двоє промислових дизайнерів провели виставку одноразового приладдя.

Кай Лінке і Пітер Еккарт з Німеччини створили експозицію "Археологія ложки" (Spoon Archeology) для Лондонської бієнале з дизайну. На виставці вони представили пластикові столові прибори, як археологічні артефакти.

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Артефакти культури

Spoon Archaeology була організована і розроблена як дослідження, яке представляє пластик одноразового використання, виставлений ніби у "Музеї природознавства".



Виставка одноразових приборів у Лондоні / Фото londondesignbiennale

Експозиція містила приблизно 1400 одиниць пластикового посуду, зокрема, типові столові прилади та інші нішеві інструменти, такі як дегустатори для морозива та виделки для коктейлів.



На виставці представили 1400 пластикових приборів / Фото londondesignbiennale

Їх посортували за кольором, формою і призначенням, та розмістили у скляних вітринах, подібних до тих, в яких виставляють антропологічні знахідки.

Столові прибори стають артефактами культури, яка повинна змінитися докорінно, а не тільки шляхом заміни пластикових матеріалів на так звані екологічно чисті. Зміни повинні торкнутися нашої обізнаності про навколишній світ,

– зазначають дизайнери.

Цікаво те, що пластикові експонати автори збирали приблизно 20 років окремо один від одного. Кажуть, що спочатку вони просто колекціонувати одноразовий посуд з цікавості, а потім вже як представники дизайнерського процесу.

Експозиція в Лондоні тривала понад 3 тижні. Тепер, щоб зробити архів більш доступним, Еккарт та Лінке створили сторінку в інстаграмі, присвячену Spoon Archaeology Exhibition. Там дизайнери планують ділитися більшою кількістю зображень із колекції, а також розповідатимуть про те, що вони робитимуть з нею далі.