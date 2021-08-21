Вісім графіті та одна інсталяція: Бенксі представив нові роботи

Витвори мистецтва з'явилися майже одночасно в п'яти містах на англійському узбережжі. Згодом стало відомо, що за новими графіті стоїть невловимий Бенксі.

Бенксі – один з найвідоміших і визнаних нині живих художників. Хоча його особистість невідома, його роботи, які він залишає всюди на стінах в різних куточках світу, впізнає кожен.

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Нещодавно на східному узбережжі Англії з'явилося вісім нових графіті та одна інсталяція. Відомий художник взяв на себе відповідальність за малюнки – в інстаграм-акаунті невловимого Бенксі з'явилося відповідне відео. У ролику райтер показав, як він подорожував у будиночку на колесах з усіма своїми фарбами містами Англії.

Це дуже схоже на безглуздий вандалізм,

– коментують перехожі на відео.

У місті Грейт-Ярмут Бенксі зобразив людей, які танцюють на автобусній зупинці, в Горлстоні-підйомний кран, в парку міста Олтон-Брод — трьох дітей в човні з підписом "Всі ми в одному човні". На пляжі в Кромере з'явилася група раків-відлюдників з табличкою "Тільки елітна оренда". В одному місті Бенксі сунув в руки пам'ятнику пластикове морозиво, напевне на думку художника, це саме те, чого не вистачало скульптурі.

До того ж райтер навідався в парк розваг – макет села Меррівейл, зробив на одному з будиночків напис "Стань Великим або йди додому" і намалював поруч гризуна.



Північний пляж, Лоустофт / Фото Banksy



Витвір Бенксі у місті Саффолк / Фото Banksy



Зупинка на набережній в Горлстоні, Норфолк / Фото Banksy



Графіті на морській стіні в Кромері, Норфолк / Фото Banksy



Парк Ніколаса Еверіта у місті Саффолк / Фото Banksy



Норфолк / Фото Banksy



Малюнок Бенксі на Лондон-Роуд-Норт, Лоустофт / Фото Banksy



Графіті в Merrivale Model Village, Грейт-Ярмут / Фото Banksy



Робота райтера в Кінгс Лінн / Фото Banksy

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