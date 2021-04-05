Дорога помилка: відвідувачі виставки домалювали графіті вартістю 440 тисяч доларів

На художній виставці у Сеулі, у Південній Кореї, молода пара зіпсувала графіті американського художника, вартість якого оцінюють у 440 тисяч доларів. Вони вирішили, що фарба та пензлики поряд із витвором мистецтва – не частина експозиції, а інтерактив для відвідувачів.

Співробітники галереї, де проходила виставка, помітили на графіті зелені мазки, яких раніше там не було. Вони перевірили відео з камер спостереження, та виявили, що двоє молодих людей вирішили домалювати картину.

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Вартість графіті-картини "Без назви" художника Джона Ендрю Перелло з псевдонімом JonOne оцінюють у 440 тисяч доларів (12,3 мільйона гривень). На виставці її не обрамили через великі розміри – 6,9х2,3 метра. Роботу розташували на стіні, а на підлозі під нею розставили бляшанки з фарбою та пензлями, які були частиною експозиції.

20-річні хлопець з дівчиною, подумали, що цей експонат пропонує відвідувачам участь в інтерактиві. Саме тому вони взяли пензлі та зробили на графіті кілька мазків практично у самому центрі картини.



Пара домалювала графіті на виставці / Скриншот

Коли у галереї виявили пошкодження, адміністрація одразу зв'язалася з поліцією, аби знайти порушників, та страховою компанією, аби повідомити про пошкодження та обговорити подальші дії. Крім того, директор галереї веде перемовини з художником.

Наразі не зрозуміло, чим закінчиться ця історія. Представник JonOne повідомив, що художник не планує реагувати на цей інцидент. А співорганізатор виставки Кан Вук заявив, що зробить все можливе, аби "мінімізувати шкоду подружжю, яке випадково зіпсувало графіті".

Пара випадково зіпсувала витвір мистецтва вартістю 440 тисяч доларів