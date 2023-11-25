Пропонуємо зробити це за допомогою психологічного тесту від 24 Каналу.

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Для цього потрібно інтуїтивно обрати зображення нижче. Запишіть свої перші враження та почуття, які виникають при перегляді картинок.



Ким ви були у минулому житті / Фото 24 Каналу

Зображення, пов'язане з давньою мудрістю або мистецтвом

Якщо ви обрали зображення, пов'язане зі світом давньої мудрості та мистецтва, ви, ймовірно, в минулому мали роль творця чи новатора. Таке зображення може свідчити про вашу здатність не лише творити, але й вдумливо розкривати передові ідеї та концепції.

Природа або духовність

Зображення природи або духовності може означати, що ваше минуле життя було глибоко пов'язане саме з такими практиками. Ви могли бути вчителем чи езотериком. У будь-якому випадку ви поважали та оберігали природу.

Таємниця, минулі епохи

Інтригуюче зображення, пов'язане з таємницею та минулими епохами, може вказувати на те, що ви жили у час загадок та нез'ясованих таємниць. Ваша особистість може бути спрямована на розгадування головоломок чи розв'язання складних проблем, які визначають таємничий характер вашого минулого.

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