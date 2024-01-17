Дозвольте собі на новий рівень самопізнання і розкрийте ті сторони себе, які можливо, ви ще не виявили.

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Для проходження тесту уважно подивіться на картинку нижче. Оберіть те печиво, яке вам найбільше подобається.



Психологічний тест за картинкою / Фото ТСН.ua

Розшифровка результатів

Пряник у формі сердечка: Щиро вітаємо вас, ви – представник класики! Різдво та Новий рік для вас – це час традицій: ялинка, колядки, святкове печиво, аромати... Це означає, що ви цінуєте в житті послідовність і стабільність. Комфорт ви знаходите у знайомій обстановці та рутині, а сім'я та друзі – це надзвичайно важливі для вас аспекти життя.

Пряник-чоловічок: Обираючи другий пряник, ви виявляєте себе авантюристом і шукачем гострих відчуттів. Новорічні свята для вас – це час хвилювань, очікування подарунків і радість святкових вечірок. Ви любите досліджувати та випробовувати нове, не боїтеся виходити за межі зони комфорту і завжди в пошуку наступної великої пригоди

Ялинка: Вибір третього пряника вказує на ваш миролюбний характер. Новорічні свята для вас – це час спокою і тиші, відпочинок від метушні повсякденного життя та можливість роздумів і відновлення сил. Ви заглиблені в себе та отримуєте задоволення від власної компанії.