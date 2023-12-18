одним із нестандартних методів є психологічний тест з оптичною ілюзією.

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Дайте відповідь на питання: що першим ви побачили на зображенні нижче.



Оптична ілюзія / Фото Meta

Розшифровка результатів

Дерево: Якщо першим образом, який з'явився перед вами, було дерево, це свідчить про вашу цілеспрямованість та працьовитість. Ваші друзі відзначають вас як особу, яка завжди досягає мети, і захоплюються вашою сильною особистістю. Також ви є вольовою і цілеспрямованою особою, але іноді ви занадто самокритичні.

Лев: Ті, хто спершу помітив лева, проявляють себе як реалісти та практики. Вас вважають зрілими і розумними людьми, які здатні дати гарні поради. Ви задоволені тим, що відбувається зараз у вашому житті, не втягуючись у фантазії. Ваш оптимізм не виключає здатності чітко розуміти людей.

Також пропонуємо вам визначити, що вами керує: пристрасть чи розум.

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