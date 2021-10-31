Ви прекрасні, – маленька дівчинка розчулює мережу мотиваційними відео

2-річна мотиваторка Олександра щодня викликає усмішки людей з усього світу. Позитивна дівчинка з Австралії стала зіркою соцмереж – щодня у неї виходить нове відео зі словами підтримки.

Австралійська родина ділиться милими афірмаціями дівчинки, які підтримують людей з соцмереж.

Читайте також Страшенно мило: 15 найоригінальніших дитячих костюмів на Геловін

Сім’я Олександри нещодавно завірусилася в інстаграмі та тіктоці. На платформах щоденно публікуються короткі відео, де дівчинка проводить афірмації, щоб підтримати своїх підписників.

Що таке афірмація Це – коротка фраза, яка при багаторазовому повторенні може закріпити необхідну установку в підсвідомості людини. Зазвичай афірмації проводяться для того, щоб подолати тривожність чи невпевненість – підбадьорливі фрази мають на меті стимулювати позитивні зміни в житті людини.

Кожне відео Олександра починає з бадьорого "Привіт!", завжди усміхаючись.

Ролики дівчинки містять милі фрази, які мають на меті покращити настрій та стан підписників.

Ви сміливі, ви блискучі, ви прекрасні. Сьогодні ви не дозволите чужим словам вплинути на вас. Ви гідні величі,

– поділилася дівчинка в одному з останніх відео.

Сторінку дівчинки ведуть її батьки – Нік та Софія Димитрієвскі розповідають про сімейні пригоди разом з Олександрою та її 4-річною сестрою Мілою.

Ми почали публікувати відеоафірмації Олександри в тіктоці, і реакція була приголомшливою. У нас було так багато коментарів про те, як наші відео зробили людей щасливішими , як вони заспокоїли їхню тривогу і навіть врятували їм життя,

– розповіла Софія Димитрієвскі.

Родина Димирієвскі веде свій блог в інстаграмі та тіктоці / Фото з інстаграму Димитрієвскі

Чому сім’я почала публікувати такі відео

За словами Софії, ідея публікувати щоденні афірмації виникла після жахливої трагедії в родині – ранньої смерті її брата.

Я втратила свого брата 10 років тому – у нього були психічні проблеми. Моя дочка названа на його честь, що робить нашу роботу ще більш особливою, тому що зараз Олександра допомагає поширювати любов і радість на весь світ,

– зазначила Софія.

Це цікаво Радість книголюба: 7 оригінальних подарунків для тих, хто любить читати

Афірмації дівчинки стали вірусними

Мати Олександри стверджує, що дочка любить записувати відео одним дублем – щоб усе було щиро та відкрито. На створення кожного відео йде приблизно 5 хвилин.

Це божевілля, враховуючи, що їй всього 2 роки. Я просто знаю, що вона дуже хоче робити ці повідомлення, щоб зробити людей щасливими,

– сказала Димитрієвскі.

Позитивні відео Олександри зачарували соцмережі та зробили родину Димитрієвскі напрочуд популярною – в інстаграмі на сторінку сім’ї підписалось майже 30 тисяч фоловерів, а в тіктоці – майже 200 тисяч.

Родина пишається відеоафірмаціями Олександри та тим, що може висловити підтримку тих, хто цього потребує.

Знати, що моя дочка може покращити життя людей, приносячи щастя в їхній дім за допомогою відео – найбільший подарунок, який ми могли отримати,

– сказала Софія.