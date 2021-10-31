Вы прекрасны, – маленькая девочка умиляет сеть мотивационными видео

2-летняя мотиваторша Александра ежедневно вызывает улыбки людей со всего мира. Позитивная девочка из Австралии стала звездой соцсетей – ежедневно у нее выходит новое видео со словами поддержки.

Австралийская семья делится милыми аффирмациями девочки, которые поддерживают людей из соцсетей.

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Семья Александры недавно завирусилась в инстаграме и тиктоке. На платформах ежедневно публикуются короткие видео, где девочка проводит аффирмации, чтобы поддержать своих подписчиков.

Что такое аффирмация Это – короткая фраза, которая при многократном повторении может закрепить необходимую установку в подсознании человека. Обычно аффирмации проводятся для того, чтобы преодолеть тревожность или неуверенность – ободряющие фразы имеют целью стимулировать позитивные изменения в жизни человека.

Каждое видео Александра начинает с бодрого "Привет!", всегда улыбаясь.

Ролики девочки содержат милые фразы, которые имеют целью улучшить настроение и состояние подписчиков.

Вы смелые, вы блестящие, вы прекрасные. Сегодня вы не позволите чужим словам повлиять на вас. Вы достойны величия,

– поделилась девочка в одном из последних видео.

Страницу девочки ведут ее родители – Ник и София Димитриевски рассказывают о семейных приключениях вместе с Александрой и ее 4-летней сестрой Милой.

Мы начали публиковать видеоафирмации Александры в тиктоке, и реакция была потрясающей. У нас было так много комментариев о том, как наши видео сделали людей счастливее, как они успокоили их тревогу и даже спасли им жизнь,

– рассказала София Димитриевски.



Семья Димириевски ведет свой блог в инстаграме и тиктоке / Фото из инстаграма Димитриевски

Почему семья начала публиковать такие видео

По словам Софии, идея публиковать ежедневные аффирмации возникла после ужасной трагедии в семье – ранней смерти ее брата.

Я потеряла своего брата 10 лет назад – у него были психические проблемы. Моя дочь названа в его честь, что делает нашу работу еще более особенной, потому что сейчас Александра помогает распространять любовь и радость на весь мир,

– отметила София.

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Аффирмации девочки стали вирусными

Мать Александры утверждает, что дочь любит записывать видео одним дублем, чтобы все было искренне и открыто. На создание каждого видео уходит примерно 5 минут.

Это безумие, учитывая, что ей всего 2 года. Я просто знаю, что она очень хочет делать эти сообщения, чтобы сделать людей счастливыми,

– сказала Димитриевски.

Положительные видео Александры очаровали соцсети и сделали семью Димитриевски удивительно популярной – в инстаграме на страницу семьи подписалось почти 30 тысяч фолловеров, а в тиктоке – почти 200 тысяч.

Семья гордится видеоафирмациями Александры и тем, что может выразить поддержку тех, кто в этом нуждается.

Знать, что моя дочь может улучшить жизнь людей, принося счастье в их дом с помощью видео – самый большой подарок, который мы могли получить,

– сказала София.