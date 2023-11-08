Поліцейські були в захваті від побаченого та зробили знімок рідкісного явища.
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Вони опублікували світлину у X (раніше Twitter). Відомо, що повна веселка виникла над долиною Гламорган в південно-східному Вельсі.
Користувачі мережі були зачаровані побаченим. Вони писали:
- "Це безумство!!!".
- "Як гарно".
- "Вау! Неймовірно".
У National Geographic пояснили, що люди на землі можуть бачити лише світло, відбите краплями дощу над горизонтом. Оскільки обрій у кожної людини трохи різний, ніхто насправді не бачить повну веселку із землі. Вигляд веселки залежить від того, де ви стоїте і де світить сонце або інше джерело світла.
Раніше у Туреччині спостерігали рідкісне природне явище. Над містом Бурса побачили лінзоподібну хмару. Хмара має досить дивну форму, а тому стала вірусною в соціальних мережах.