Поліцейські були в захваті від побаченого та зробили знімок рідкісного явища.

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Вони опублікували світлину у X (раніше Twitter). Відомо, що повна веселка виникла над долиною Гламорган в південно-східному Вельсі.

Користувачі мережі були зачаровані побаченим. Вони писали:

"Це безумство!!!".

"Як гарно".

"Вау! Неймовірно".

Довідка. Веселка – це різнокольорова дуга, утворена легкими краплями води, що падають. І справді це повні кола. Просто їх рідко можна побачити із землі.

У National Geographic пояснили, що люди на землі можуть бачити лише світло, відбите краплями дощу над горизонтом. Оскільки обрій у кожної людини трохи різний, ніхто насправді не бачить повну веселку із землі. Вигляд веселки залежить від того, де ви стоїте і де світить сонце або інше джерело світла.

Раніше у Туреччині спостерігали рідкісне природне явище. Над містом Бурса побачили лінзоподібну хмару. Хмара має досить дивну форму, а тому стала вірусною в соціальних мережах.