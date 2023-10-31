Все, що вам потрібно, це лише підняти великий палець догори. Тобто використати жест, який показуєте, щоб дати знати, що усе гаразд. Простішими словами – звичайний "лайк".

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"Лайк" можете розповісти про ваш характер

У більшості людей – прямий великий палець. Тобто, він не відгинається назад далі, аніж перша кісточка. Втім, є люди, у яких трохи інша форма цього пальця – вигнута. Покажіть "лайк" і порівняйте його із зображеннями, опублікованими нижче. Дізнайтеся, який із варіантів такий же, як у вас, і це розповість про вашу особистість.



Спробуйте показати "лайк" / Колаж The Sun

Якщо великий палець – прямий

Люди, в яких великий палець – прямий, здебільшого вперті. Вони вміють добре аналізувати інформацію і часто проявляють якості лідера у команді. Ви завжди відчуваєте загрози – завдяки винятковій спостережливості, та при цьому часто – непорушні зовні. Та водночас ви є доброю та чуйною людиною із силою волі, якій можна лише по-доброму позаздрити. Та інколи люди із такою формою пальця занадто дратуються через дрібниці.

А якщо палець – вигнутий?

Це свідчить про те, що ви – емоційна людина. Між голосом "розуму" та "серця" ви більше прислухаєтесь саме до другого. Почуття та стосунки для вас важливіші, аніж власні потреби. Ви вмієте підтримувати інших, коли це потрібно. Такі люди відрізняються унікальним підходом до розв'язання складних ситуацій. У вас – багато уява, відповідно і схильність до творчості. Втім, інколи вони бувають нерішучими.