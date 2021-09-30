Ведмідь-блогер знайшов у лісі камеру GoPro, і зняв цікаве відео з неочікуваними ракурсами

У наш час професія блогера приваблює багатьох людей, але виявилось, що і тварини можуть показати клас у створенні цікавого та захопливого контенту. От і ведмідь, який випадково знайшов посеред лісу невеличку камеру GoPro, спробував зняти власне відео, яке стало хітом у мережі.

Про старання ведмедя стало відомо аж через 4 місяці, коли американець Ділан Шильт знайшов камеру. Він забрав її з собою, зарядив і був неабияк здивований тим, що там побачив.

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Виявилося, що власник GoPro загубив її під час катання на снігоході. Якийсь час камера просто лежала без діла, а потім її знайшов ведмідь. Дивовижно, але йому вдалося увімкнути запис. Так і з'явилося відео, в якому ведмідь уважно вивчає свою знахідку, і можна з впевненістю сказати, що це – унікальний контент.

Тримаючи камеру, ведмідь знімав довколишні пейзажі, а пізніше розвернув об'єктив на себе. Крім того, клишоногий неодноразово намагався спробувати GoPro на смак, таким чином детально знявши свій язик, зуби та рот.

Подивившись відео, Ділан Шильт вирішив, що його повинні побачити всі, і опублікував його у фейсбуці. "Найбожевільніша річ, яку я знаходив", – підписав він.

Ведмідь знайшов камеру GoPro: дивіться відео



Користувачі соцмережі були вражені цим шедевром відеозйомки. Вони переглянули ролик 470 тисяч разів та ще 17 тисяч разів поширили його. Окрім того, вони залишили чимало коментарів, в яких захоплювалися ведмедем та його кмітливістю:

"Це справді дуже круто. Тепер я можу говорити, що заглянув у пащу до ведмедя. Ви бачили довжину його кігтів?!";

"А зараз десь там цей ведмідь шукає камеру, яку у нього вкрали";

"Ого, подивіться на ці кігті. Абсолютно неймовірно";

"Цікаво, наскільки ведмідь допитливий і грайливий з тим, що йому незнайоме";

"Хто ж знав, що ведмеді вміють робити селфі";

"Це найкрутіше, що я бачив".

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