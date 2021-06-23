Вдалий кіносеанс: батько і дочка поговорили з Квентіном Тарантіно, просто сходивши в кіно – фото

Шанувальник відомого режисера поділився у мережі знімком. На фото Квентін Тарантіно обговорює фільми з відвідувачами свого кінотеатру в Лос-Анджелесі.

Том Франк з дочкою пішли в історичний кінотеатр New Beverly у Лос-Анджелесі. Кінотеатр, який розташований у Беверлі-Хіллз, був побудований ще в 1929 році. Його у 2007 році викупив Квентін Тарантіно через загрозу закриття.

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Після сеансу любителі кіно випадково зустріли Тарантіно, з яким їм навіть вдалося поговорити. Як пише Том Франк на своїй сторінці у твітері, вони зустріли режисера прямо на вулиці. За словами Тома, режисер поговорив з його дочкою про кінцівку фільму "Голод" (1983) з Катрін Деньов, Девідом Боуї і Сьюзан Сарандон.

Чоловік поділився фотографією своєї дочки, яка розмовляє з Квентіном Тарантіно, у мережі. Том написав, що кілька годин, проведених на сайті New Beverly заради походу з донькою в кіно, були того варті.

Провів кілька годин, оновлюючи сайт кінотеатру New Beverly кілька тижнів тому, щоб зводити дочку на подвійний показ вампірського кіно минулої ночі. І це точно було того варте,

– пише Том Франк.

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