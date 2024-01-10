Не 50/50: вчені перевірили версію про підкидання монет і були шоковані

Вчені вирішили перевірити теорію про підкидання монет і були шоковані. Адже вважається, що результат підкидання становить 50 на 50.

Але з'ясувалося, що ця теорія помилкова. Аби довести це, вчені попросили добровольців підкинути 350 757 монет у 46 різних валютах.

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Що показав експеримент

На думку однієї команди, яку очолює американський математик Персі Діаконіс, під час підкидання монети спричиняється невелике коливання і є більше шансів, що вона впаде на той самий бік, що й спочатку.

На основі проаналізованих кидків, Діаконіс виявив, що монети приземляються тією ж стороною, якою їх підкидали, приблизно у 51% випадків. 48 учасників нового експерименту підкинути 350 757 монет у 46 різних валютах, виявивши, що загалом існує 50,8-відсоткова ймовірність того, що монета опиниться на тій самій стороні, з якої вона була підкинута.

Коли підкидання монети використовується для ухвалення рішень з високими ставками, вихідне положення монети найкраще приховати,

– зазначають вчені.

Раніше ми писали, що дослідники з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі здійснили революційне наукове відкриття, відкривши новий стан матерії, використовуючи властивості субатомних квазічастинок.