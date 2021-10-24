Вазу, куплену за копійки на барахолці, продадуть на аукціоні за тисячі доларів: як таке можливо

Відомий аукціон Heritage Auctions виставив на продаж рідкісну скляну вазу 1902 року, і очікує виручити за неї чималу суму. Лот є бажаним для багатьох колекціонерів, але особливо цікавим його робить те, що вазу купили у звичайній благочинній крамниці.

Невідомому покупцеві вона обійшлася у 4,99 долара (130 гривень), а зараз постала на обкладинці каталогу аукціону Tiffany, Lalique & Art Glass, де будуть представлені предмети декору у стилях модерн та артдеко.

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Ваза виявилася творінням австрійця Коломана Мозера, який був учасником художнього руху Віденського сецесіону. Він відомий тим, що створював книжкові ілюстрації та інші витвори мистецтва.

Скляна ваза Loetz Argus – один із найкращих прикладів цієї рідкісної моделі, що з'являлися на ринку. Її у комісійному магазині на північному заході Тихого океану знайшов покупець з абсолютно проникливим поглядом,

– розповіла директорка відділу декоративного мистецтва та дизайну Саманта Робінсон.

Рідкісна ваза Loetz Argus / Фото Heritage Auctions

Аукціон відбудеться вже 28 жовтня. Ваза стане одним з 424 лотів. Попередньо експерти оцінюють її вартість у 10 000 – 15 000 доларів (263 000 – 394 000 тисяч гривень), а це щонайменше у 2 тисячі разів більше за попередню ціну.

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