Як повідомили організатори журналістам 24 Каналу, покази у новому форматі відбудуться: 29 грудня, а також 5, 12, 19 та 26 січня.

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Що відомо про вар'єте "Рояль"

Відверте та видовищне шоу існує понад 4 роки, щотижня збираючи аншлаги в концерт-холі Caribbean Club.

І сам цей факт унікальний для столиці! Для нашої команди це – дитина, яка росте, дорослішає, набирає обертів… Врешті-решт напередодні Різдва й Нового року проєкт вар'єте "Рояль" набуде статусу справжнього дінер-шоу,

– сказав співвласник та директор Caribbean Club Ігор Іллюк.

Цього разу гостей чекає не тільки захопливий музичний перформанс для дорослих, а й вишукана вечеря. Смачні страви та келих вина/просекко будуть включені у вартість квитка.

На глядачів чекатиме сюрприз

До того ж творці вар'єте "Рояль" підготували для прихильників шоу сюрприз. Це унікальний фотопроєкт, який дасть змогу глядачам зазирнути за лаштунки легендарного шоу і відчути його інтимну та інтригуючу атмосферу.

Що відбувається за лаштунками вар'єте / Фото Юрія Стефаняка

Спеціальною гостею шоу традиційно стане Lida Lee – українська співачка, відкриття року YUNA-2021 та засновниця волонтерського штабу.

Дінер-шоу "Рояль" – це поєднання одразу чотирьох високих мистецтв: театрального, музичного, танцювального й кулінарного. Не пропустіть можливість провести п’ятничний вечір у гармонії смаку та гарного настрою,

– закликають організатори.

Зверніть увагу! Частина прибутку з вар'єте-шоу "Рояль" буде направлена на підтримку ЗСУ. Квитки можна придбати на сайті.