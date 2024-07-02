У Росії літаюча через ураган валіза розбила носа дівчині: курйозне відео

Ураган у Санкт-Петербурзі не лише залишив місто без електрики та повалив дерева, але й спричинив курйозний інцидент, який стався на одній з міських вулиць.

Сильний вітер підхопив валізу, яка прилетіла прямо в обличчя перехожій, розбивши їй ніс.

Дивіться також "Не дочекалася": росіянка витратила гроші свого чоловіка-окупанта та знайшла собі іншого

На оприлюднених у мережі кадрах видно як від сильного удару дівчина втратила рівновагу і впала на асфальт. Інцидент викликав паніку серед очевидців, які негайно кинулися на допомогу постраждалій.

Свідки події викликали швидку допомогу. Дівчина отримала першу медичну допомогу на місці, після чого її госпіталізували до найближчої лікарні для подальшого обстеження та лікування.

Валіза розбила носа дівчині: дивіться відео

Наслідки урагану у Санкт-Петербурзі

у перший день липня російський Санкт-Петербург охопив шквалистий ураганний вітер. Місцеві вже публікують відео наслідків потужної негоди. Місто накрила потужна злива та ураган з поривами вітру до 31 метра за секунду, що призводить до руйнування дерев та інфраструктури.

В одному з районів будівельний кран звалився через ураганний вітер. Також відомо, що дерево вбило 36-річну жінку.