Вагітний чоловік та багаторасові рукостискання: емодзі, які можуть з'явитися найближчим часом

Крім того, показали й інші емодзі: "закушування губи", "розряджена батарея", "корал", "дитяча гірка", "милиця", "рентген", "рятувальне коло" тощо. Це смайлики, які можуть з'явитися в наступному році.

Нові емодзі представили з нагоди Всесвітнього дня смайликів в суботу, 17 липня. Вони завершують прагнення консорціуму Unicode запропонувати чоловічі, жіночі та гендерно-нейтральні версії всіх доступних смайлів, а також вибір тонів шкіри.

Це цікаво Фінансова грамотність для гемблерів: як правильно керувати грошима, граючи в казино

Так "людина з короною" приєднається до "принца" і "принцеси" для гендерно-нейтральної королівської сім'ї. А транс- і небінарні вагітності тепер будуть представлені в наборі смайликів завдяки двом новим гендерним варіантам для смайликів "вагітна жінка". Консорціум Unicode також дозволить користувачам відображати рукостискання між руками з різним відтінком шкіри. Показали також ряд нових версій популярних емодзі з жовтим обличчям, в тому числі обличчя, яке тане, обличчя, яке вітається, особа, що стримує сльози, і обличчя, на яке нестерпно дивитися.



Емодзі, які можуть з'явитися найближчим часом / Фото Emojipedia



Емодзі, які можуть з'явитися найближчим часом / Фото Emojipedia

Представлені смайли є чернеткою для наступного випуску смайлів для версії Emoji 14.0. Тому кінцевий варіант емодзі може бути оновлений та відрізнятися від дизайну, випущеного основними постачальниками.

До теми Всесвітній день емодзі: 7 цікавих фактів про смайлики, без яких ми не уявляємо життя