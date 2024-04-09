В'язні аргументували це тим, що "затемнення є релігійною подією, за якою вони повинні спостерігати і осмислювати".

Дивіться також Фото сонячного затемнення 2024: якою була рідкісна подія

І це попри те, що ув'язнені-позивачі різного віросповідання:

баптист,

мусульманин,

адвентист сьомого дня,

два послідовники сантерії,

атеїст.

Це величезна перемога для них, вони всі в захваті. Схрестивши пальці, щоб не було хмарно і не йшов дощ, вони зможуть сповідувати свої щирі релігійні переконання, чого ми завжди для них і бажали,

– зазначив один з адвокатів, який представляв інтереси чоловіків, Кріс Макардл.

Один з ув'язнених, на ім'я Джеремі Зелінські попросив дозволу спостерігати за затемненням з головного двору Вудборна. Чоловік є атеїстом, тож заявив, що вважає затемнення часом для "святкування науки, розуму і всього атеїстичного".

"Затемнення важливі, тому що викликають благоговіння і глибокі роздуми. Це рідкісна можливість для всіх зібратися разом, насолодитися нашим спільним перебуванням і розділити радість від життя. Було б неймовірно сумно бути єдиною людиною, яка це зможе побачити", – написав Зелінський у своєму зверненні.

Відомо, що за рішенням Департаменту, ув'язнені залишалися у своїх житлових приміщеннях, але всі отримали спеціальні окуляри для спостереження за затемненням.

Що відомо про сонячне затемнення

8 квітня американці, а також жителі Мексики та Канади мали змогу спостерігати повне сонячне затемнення. Глядачі у момент затемнення могли бачити, як Місяць повністю закрив Сонце, затьмарюючи небо.

Сонячне затемнення тривало аж 4 хвилини 28 секунд і стало найдовшим затемнення на суші з часів повного сонячного затемнення 11 липня 2010 року на острові Пасхи/Рапа Нуї.