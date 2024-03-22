Українські полярники показали свій талісман: милі фото

Українські полярники вирушили у 29-та антарктичну експедицію. Подорож відбулася 11 березня 2024 року. Разом з ними вирушив в цю експедицію іграшковий пінгвін.

Як зазначили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології, цей пінгвін – справжній талісман перезмінки 28-ї та 29-ї антарктичних експедицій.

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Раніше на офіційних сторінках НАНЦ відбувався конкурс, щоб обрати ім'я для цього чарівного талісмана.

Загалом було запропоновано близько 200 різних пропозицій. Звичайно, дивлячись на цього красунчика, ми не змогли пройти повз цього конкурсу,

– мовиться у повідомленні полярників.

Ім'я для талісмана запропонував і відділ гідрометзабезпечення, який безпосередньо пов'язаний з рослинництвом. Саме вони вигадали ім'я Чорнобривчик. І ми погоджуємося, що воно ідеально підходить пінгвіну, адже чорнобривці – один з символів України.

Який вигляд має талісман українських полярників / Фото Житомирського обласного центру з гідрометеорології

Отже, пінгвінчика звати – Чорнобривчик. Авторка цього варіанту Валерія Грантіна отримала від НАНЦ в подарунок набір полярних листівок.

Раніше ми писали, що українські полярники на станції "Академік Вернадський" вперше в історії задокументували зустріч з фінвалом, коли він заплив у прилеглі води. Це другий за величиною кит у світі. Дослідження допоможуть зʼясувати стать кита, більше дізнатися про його стан і краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці.